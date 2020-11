Fors minder coronabesmettingen en patiënten in het ziekenhuis

Ook in de ziekenhuizen lijkt de piek in zicht. Op de verpleegafdelingen liggen nu 2295 mensen met covid-19. Dat zijn er 89 minder dan een dag eerder. Van die groep lagen 598 mensen met covid-19 op de intensive care, een daling van 4. Voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) Ernst Kuipers is tevreden: ,,Het aantal covidpatienten in de kliniek daalt snel. Dat is gunstig en biedt ruimte voor de reguliere zorg.”

307 nieuwe besmettingen minder in Brabant

Het RIVM meldde op zondag 918 nieuwe coronabesmettingen in Brabant. Dat is fors minder dan er op zaterdag gemeld werden. Toen bleef de teller steken op 1225 nieuwe besmettingen. In totaal werden vier mensen in het ziekenhuis opgenomen met het coronavirus, zes mensen zijn aan het virus overleden.

Per gemeente gezien is vrijwel overal een daling te zijn, maar er zijn een aantal forse uitzondering. Zo is in Eindhoven het aantal nieuwe besmettingen juist fors gestegen met 98 tegenover 42 op zaterdag.

Ook vier West-Brabantse gemeenten springen eruit. In Bergen op Zoom steeg het aantal nieuwe besmettingen naar 48 (tegenover 15 gisteren), in Roosendaal 58 (was 30), in Woensdrecht 12 (was 6) en in Steenbergen 9 (was 6).