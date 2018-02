Forse stijging sterfte door griep

De griep slaat dit jaar wild om zich heen. Ziekenhuizen liggen tjokvol met grieppatiënten, met name hoogbejaarden, met levensbedreigende complicaties als longontsteking. Uit de statistische gegevens van het CBS blijkt dat in heel het land de sterfte sterk is verhoogd. Alleen al in de week van 1 tot 7 februari gingen er 500 mensen meer dood dan verwacht. De sterfte is hoger in de leeftijdsgroep 55-64 jaar maar vooral sterk verhoogd onder de 75-plussers.

Het hoge sterftecijfer is goeddeels te wijten aan het influenzavirus. Het RIVM kan nu nog niet met zekerheid zeggen hoeveel sterfgevallen er door de griep zijn. ,,Dat kunnen we pas aan het eind van de griepepidemie. We zitten er nu nog midden in'', zegt Harald Wychgel van het RIVM. Pas als alle sterfgevallen zijn gemeld gaan de epidemiologen rekenen. Dan pas zal duidelijk zijn hoe effectief de griepprik dit jaar was. De griepgolf lijkt over het hoogtepunt heen, maar het kan nog een tot twee maanden duren voordat de epidemie voorbij is.

21 weken