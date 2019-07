Foto's van 1,3 miljoen Nederlanders in politiedatabase: pas na 20 jaar worden ze gewist

Boeren staan kurkdroog in de Achterhoek: ‘Dit heb ik in veertig jaar niet meegemaakt’

8:13 Sinds gisteren is het in de Achterhoek en in delen van het Vechtdal verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Op sommige plaatsen is het zo nijpend, dat ook het grondwater niet langer mag worden opgepompt. Een ramp voor de boeren die vorig jaar al kampten met misoogsten ,,Twee jaar achter elkaar zo droog heb ik in veertig jaar niet meegemaakt’’, foetert boer Gerrit Rappard (60) uit Barchem.