'Fouten marine bij dodelijk duikongeluk Curaçao'

Aboutaleb na afgelaste Pegida-barbecue: Jammer, giftige boodschap moet geuit kunnen worden

0:07 Het afblazen van de demonstratie van Pegida bij de Laleli-moskee op Rotterdam-Zuid was geen overwinning maar een verlies. Dat zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb vanavond bij een iftar in centrum De Middenweg in Rotterdam.