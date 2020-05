Frank zit in quarantaine: ‘DISCIPLINE’, zegt mijn huisarts. ‘We zijn er nog niet’

Ik had m’n huisarts aan de lijn. Toch even checken wat hij van onze nieuwe strategie vindt om de kinderen weer naar school te sturen. Je hoopt stiekem in zo’n gesprek verbaal eens stevig over de knie gelegd te worden. ‘Wat een onzin meneer Poorthuis, u had al wel acht weken op uw werk kunnen zitten. Covid-19, laat me niet lachen. In uw positie, met uw gezondheid? Ha, peanuts.’ Gebeurde niet. Jammer wel.