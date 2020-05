Frank zit in quarantaine: ‘Het enige wat ik kan doen is meer noten kopen’

Eerst noemden we hem de notenboer, maar sinds enige tijd heet hij hier thuis nu ‘broeder’. Dat eerste klonk lulliger dan het bedoeld was. Maar vroeger had je natuurlijk de groenteboer en de melkboer en in die range valt hij. Hij heeft even verderop een klein eendimensionaal winkeltje met gedroogde vruchten, gierst, olijfolie en vooral veel noten dus. Die brandt hij zelf achterin de zaak.