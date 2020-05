Frank zit in quarantaine: scenes van het landleven met een kleine moraal

M’n vrouw stuurt een foto van drie van mijn kinderen. De oudste, mijn zoon van 23, heb ik al drie maanden niet meer aangeraakt. Die heeft een eigen leven, dat alhoewel zeer netjes, in deze tijden voor mij ook te risicovol is. Hij kwam daarom ook niet meer bij ons thuis. Maar nu ik weg ben past-ie af en toe op de kleintjes. Ze zijn heel close en het is fijn voor alledrie dat ze weer bij elkaar zijn.