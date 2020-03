Frank zit in quarantaine: We krijgen allemaal straf, net als vroeger in de klas

We houden heel erg van buiten. Vooral nu. We zitten uren met z’n allen in huis opgesloten. Heerlijk om dan de deur achter je te kunnen sluiten, om de kop in de wind te gooien. ’s Avonds laat wandelt mijn vrouw een uur lang langs de kade, vier keer op en neer en met grote bogen om de paar mensen die ook nog op straat rondlopen. Het is haar mentale lifeline. Als ze terug komt, pak ik nog een halfuurtje, zelfde route. Ik waardeer het meer dan ooit. Het water, de frisse prikkelende lucht in je neus, even je kop leeg maken van alle quarantaine-gedoe en de nieuwsberichten die over elkaar heen denderen. Met de kleintjes, die we als het even kan de tuin in sturen, proberen we minimaal een keer per dag rustige paden in een parkje op te zoeken. ‘Maar pas op, niet in de buurt van de mensen’. Ja, in ons hoofd zijn we vrijdenkers, maar we zijn ook oplettende burgers en daar schamen we ons niet voor. Als je in een maatschappij als de onze leeft, schept dat behalve enorme vrijheden ook een aantal verplichtingen.