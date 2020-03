Frank zit in quarantaine: ‘We wanen ons onaantastbaar’

Wij hebben een veilig onderkomen, medisch mankeert ons niks. We zitten vrijwillig opgesloten in ons huis omdat ik een longziekte heb en we elke besmetting willen voorkomen. Maar vanuit onze veilige bubbel (en omdat we zo bezig zijn met onze kwetsbaarheid) kijken we met steeds meer verbazing naar wat er daarbuiten gebeurt. Een goede vriend belde: wat lees ik nu? Zelf-quarantaine? Ik hoorde een lichte schamper in zijn stem. Nee, alles nog goed daar, hoor. Zij kregen nooit wat, sterke mensen. Z’n vrouw had een licht kuchje, maar dat kon niks zijn. ‘Straks gaan we eens lekker naar de Jumbo, kijken wat de hamsteraars voor ons hebben overgelaten.’ Ook op social media zie je mensen die zich woest ongerust maken en mensen die vooral gewoon naar de kroeg willen. Mensen die het overdreven en irritant vinden dat alles wordt afgelast en anderen die niet snappen dat de scholen niet sluiten.