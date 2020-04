Frank zit in quarantaine: Weet je nog, lieffie, voor corona? Ja, en ik mis het ook

15-jarige die homo’s uitschold mag weer naar huis: ‘Maar twee weken niet op straat hangen’

16:37 De 15-jarige jongen die was opgepakt omdat hij homo’s in Amsterdam had uitgescholden en bedreigd, hoeft van de rechter niet terug de jeugdgevangenis in. Hij mag naar huis, maar mag twee weken lang niet op straat rondhangen, bevestigt zijn advocaat Anis Boumanjal.