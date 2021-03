Franse ex-president Sarkozy een jaar de cel in wegens corruptie

Dat blijkt uit het vonnis van de rechtbank in Parijs. De voormalige president (2007-2012) stond daar terecht wegens ‘corruptie en machtsmisbruik’. Justitie had vier jaar cel geëist, waarvan twee voorwaardelijk.

De twee zouden hebben afgesproken dat ze een bevriende advocaat-generaal informatie zouden vragen over dat vertrouwelijke onderzoek. In ruil zou de advocaat-generaal een nieuwe baan in Monaco kunnen krijgen. Dat leidde tot de aanklacht van corruptie en machtsmisbruik.

Nog een rechtszaak

In 2011 werd de Franse ex-president Jacques Chirac veroordeeld wegens ontvreemding van overheidsgeld. Maar hij hoefde niet de cel in: hij kreeg twee jaar voorwaardelijk.

Voor Sarkozy zijn de justitiële zorgen nog niet voorbij. Over twee weken begint weer een andere rechtszaak tegen hem. Die gaat over illegale campagnefinanciering. Sarkozy zou, via valsheid in geschrifte, in 2012 veel meer geld dan toegestaan hebben uitgegeven voor zijn verkiezingscampagne.