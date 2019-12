Frappante kerstherinneringen: Voor mij nooit ‘Vrolijk kerstfeest!’

video Vrouw doodgesto­ken in Hengelo, man gearres­teerd

9:04 Een vrouw is afgelopen nacht om het leven gekomen na te zijn neergestoken in Hengelo. De politie is een groot onderzoek gestart en heeft het gebied rondom de plek waar de vrouw is aangetroffen afgezet. Een man is aangehouden, zijn betrokkenheid bij de zaak wordt door de politie onderzocht.