Frictie met je puberkind of ex-partner: Vermijden van situaties leidt tot verwijdering

LASTPAK 1: De veeleisende baas

,,Veel mensen hebben moeite met het aangeven van hun grenzen omdat we het associëren met egocentrisme. En áls we grenzen stellen, doen we dat vaak te hard of juist te zacht, waardoor er niet geluisterd wordt. De onderhuidse frustratie leidt ertoe dat iemand plotseling ontploft, cynisch wordt of vertrekt. Grenzeloosheid maakt iemand vanbinnen steeds een stukje kouder.



Wat je moet doen als je baas te veel werk op je bord blijft schuiven, is met hem of haar bespreken wat er bij jou gebeurt: ‘Ik wil graag hard werken, maar vind het moeilijk om nee te zeggen omdat ik bang ben dat ik dan tegenval. Daardoor neem ik steeds te veel hooi op mijn vork. Hoe kunnen we hier beter mee omgaan?’ Meestal voelt iemand angst of weerstand om zo’n gesprek aan te gaan en luistert hij naar een stemmetje in z’n hoofd dat het afraadt. Zo vermijden we veel situaties, en dat leidt tot verwijdering.’’