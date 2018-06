Friese club neemt na commotie afscheid van voor moord veroordeelde speler

Aanleiding is de recente storm aan media-aandacht en de daarop ontstane commotie toen duidelijk werd dat de voor moord op Tessa Klaver veroordeelde speler in kwestie bij Aengwirden actief is. Voetbalclub Stânfries weigerde daarom in de nacompetitie in actie te komen tegen Aengwirden.

Aengwirden schrijft in een bestuurlijk bericht onder meer dat 'het bestuur en de speler naar aanleiding van deze gesprekken in goed overleg hebben besloten dat het voor alle partijen beter is de onderlinge samenwerking met directe ingang te beëindigen.'

Degradatie

vv Stânfries trok zich terug uit de nacompetitie tegen Aengwirden en degradeerde vrijwillig naar de vijfde klasse toen beide clubs aan elkaar gekoppeld werden. Volgens Stânfries ligt de gewelddadige dood van Tessa Klaver voor veel spelers nog 'te gevoelig'.

In een verklaring op de site van de club staat dat het bestuur de beslissing in overleg met de spelers heeft genomen. 'Wij willen daarmee de spelers en de club in bescherming nemen', aldus de verklaring. Klaver werd op 19-jarige leeftijd in de stad Groningen, waar zij rechten studeerde, gewurgd door haar ex-vriend. Hij liet haar achter in haar flat, draaide een gaspit open en ging daarna stappen met vrienden.

Een dag later werd hij gearresteerd. De dader kwam na 4,5 jaar celstraf weer op vrije voeten waarna hij dus dit seizoen opdook in Tjalleberd.