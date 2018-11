Friese vogelaars strijden voor Europees jachtverbod op kwetsbare weidevogels

Friese vogelaars komen in actie tegen de jacht op weidevogels. De Bond Friese Vogelwachten (BFVW) is een petitie begonnen om de jacht op soorten als grutto, wulp en kievit in heel Europa te verbieden.

De petitie is gericht aan de leden van het Europees Parlement. ,,In drie maanden tijd willen we zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen om deze op 1 maart 2019 aan te bieden aan Europarlementariër Jan Huitema. Voor onze drieduizend vrijwilligers begint dan het voorjaar waarin we eieren en kuikens van weidevogels beschermen. Maar in maart komen ook de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei dichterbij. Een goed moment om partijen en kandidaten ervan te overtuigen dat er een eind moet komen aan de moord op kwetsbare weidevogels’’, aldus BFVW-voorzitter Rendert Algra.

Uit de lucht schieten

In Nederland wordt veel geld gestoken in het beschermen van weidevogels, terwijl dezelfde vogels tijdens de trek uit de lucht worden geschoten in landen als Frankrijk, Italië op Malta. ,,De grutto is officieel veilig in Frankrijk, maar daar komt vanaf 2020 mogelijk verandering in. Andere soorten als kievit en scholekster mogen nu al vrij worden bejaagd. De wulp is gelukkig op veel plaatsen beschermd, maar uitzondering is de kustlijn van Frankrijk. Wij vinden dat dit soort uitzonderingen moeten worden opgeheven, want we dekken zo een dure tafel voor de Fransen’’, vindt Algra.

Nationale vogel

Het aantal weidevogels in Nederland daalt al jaren. De Vogelbescherming schat dat het aantal grutto’s en wulpen jaarlijks met 5 procent afneemt. ,,De grutto is in 2015 zelfs gekozen tot onze nationale vogel. Van alle grutto’s broedt 85 procent in Nederland. Nergens broeden zoveel van deze steltlopers als in ons land’’, zei een woordvoerder van de Vogelbeschermer eerder deze maand tegen deze site. Helaas staat de vogel met de karakteristieke snavel en dito geluid (grutttooo!) onder druk door met name de intensiever geworden landbouw. Vogelbescherming Nederland schat het aantal broedparen op 60.000. Het aantal broedende wulpen ligt veel lager: slechts zevenduizend paren.

Landbouwminister Carola Schouten trekt miljoenen euro's extra uit om het weidevogelbestand te verbeteren. CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik wil dat er in Europees verband maatregelen worden genomen om de jacht op kwetsbare vogels te stoppen.