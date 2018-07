Frisbee gooien voor de lol? Er is een heus WK voor en dat komt naar Friesland

VIDEO Vriendin Nine en pa Gerrie zien Groenewe­gen tweede keer wél winnen

20:10 ,,Ik wilde het niet nog een keer missen.’’ Een dag eerder, toen Dylan Groenwegen in Chartres zijn eerste etappezege van de Tour boekte, zat zijn vriendin Nine Storms thuis in Abcoude op de bank. Dat is natuurlijk niet de plek waar je wilt zijn als je vriend juichend over de streep komt. Dus sprong ze vanochtend in de auto, samen met Gerrie Groenewegen, de vader van Dylan.