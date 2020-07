Frits overleefde gevaarlijke tekenbeet: ‘Maar ik word nóóit meer de oude’

Wie de foto’s van een jaar geleden bekijkt, schrikt ervan. Een magere man met wazig starende ogen steekt fragiel af tegen de stapel witte ziekenhuiskussens. Nu, in zijn moestuin in de zon, ziet Frits er stukken beter uit, maar hij is niet meer de oude. „En dat word ik ook nooit meer, daar heb ik me bij neergelegd”, zegt hij berustend. Zijn ziekte heeft zijn vrouw Mieke strijdbaar gemaakt: ze verdiepte zich in alle mogelijke beschermingsmiddelen tegen teken. „Die zijn er wel, maar dat is hier in Nederland veel te weinig bekend.”