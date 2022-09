Frits van Eerd treedt tijdelijk terug als directeur Jumbo na verdenking in witwasonderzoek

De van fraude beschuldigde zakenman Frits van Eerd trekt zich tijdelijk terug als algemeen directeur van supermarktketen Jumbo. Dat is besloten na overleg met zijn familie en de raad van commissarissen, meldt het Brabantse bedrijf in een verklaring.

,,Dit is in het belang van Jumbo en maakt het ook mogelijk voor Frits om zich volledig te concentreren op zijn persoonlijke situatie.” De topman was een van de mensen die werden gehoord in een omvangrijk witwasonderzoek van de fiscale opsporingsdienst Fiod.

Volgens de supermarktketen heeft zijn terugtreden gevolgen voor de aansturing van Jumbo. Daarover verwacht het bedrijf binnenkort meer te kunnen mededelen. De dagelijkse bedrijfsvoering is momenteel in handen van het directieteam. De familie Van Eerd, de raad van commissarissen en het directieteam respecteren ‘dit moedige besluit en zeggen hem alle steun toe in de komende periode’, valt te lezen in de verklaring.

Over de arrestatie en de verdenking houdt Jumbo de kaken stijf op elkaar. Wel is duidelijk dat het bedrijf niet betrokken is bij het witwasonderzoek. ‘We zijn blij te kunnen melden dat Frits inmiddels weer bij zijn familie is. Hij blijft onderdeel uitmaken van het lopende onderzoek. Het is een heftige periode voor iedereen’, meldde het bedrijf eerder deze week.

Wie is Frits van Eerd? Lees hier een uitgebreid profiel: ‘Een van de beste ondernemers van Nederland’.

Arrestatie

Van Eerd werd zondag na een paar nachten cel vrijgelaten. Hij werd vorige week opgepakt in een grootschalig onderzoek naar witwassen en btw-fraude dat zich zou afspelen in de Nederlandse motor- en crosswereld. Theo E., de 58-jarige hoofdverdachte en een bekende van Van Eerd, zit nog wel vast.

Op meerdere plekken in Nederland werden doorzoekingen uitgevoerd in een gezamenlijk onderzoek van onder meer de Fiod en het OM. Onder meer de woning van Van Eerd in het Brabantse Heeswijk-Dinther werd doorzocht.

Vijf verdachten die ook werden opgepakt in de zaak werden eerder deze week al op vrije voeten gesteld. Het gaat om een een 48-jarige vrouw uit Gasteren, een 50-jarige vrouw uit Assen, een 33-jarige man en 46-jarige man uit Assen en een 68-jarige man uit Rosmalen. Ook zij blijven nog verdachten in de zaak.

Om welke zaak gaat het?

Het witwassen gebeurde volgens het OM via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcrosssport. Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel. Hoofdverdachte Theo E. wordt gezien als spin in het web. De medeverdachten - dus ook Van Eerd - wordt verweten dat zij in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij de fraude.

Jumbo is onder andere sponsor van wieler- en schaatsteam Jumbo-Visma. Ook Formule 1-coureur Max Verstappen heeft een sponsordeal met de supermarktketen.

Hoe verzeild geraakt?

De grote vraag is hoe Frits van Eerd, een van de rijkste mensen van Nederland, in deze zaak verzeild geraakt is. Duidelijk is dat hij en Theo E. elkaar kennen uit de motorcrosswereld. E. was een tijdlang teammanager van een door Jumbo gesponsorde ploeg: Jumbo TvE MX-team.

Uit artikelen uit die tijd blijkt dat Van Eerd af en toe talentvolle crossers aan E. koppelde. Het laatste bericht daarover stamt uit maart 2014, een halfjaar voordat E. door NRC in verband gebracht werd met criminele activiteiten.

Onduidelijk is of en op wat voor manier Van Eerd de laatste jaren nog in contact stond met E. Justitie wil die vraag niet beantwoorden. Bronnen in de motorsport stellen dat E. de laatste jaren niet meer actief was als teammanager. De laatste berichten daarover dateren uit 2018.

Geduchte klap

De aanhouding van Van Eerd was voor de racewereld een geduchte klap. De supermarktmagnaat is een geliefde coureur én geldschieter. ,,In die man zit letterlijk geen greintje kwaad. Ik denk eerder dat hij té goed is in zijn bedoelingen, en dat hij daarom zo in de problemen gekomen is”, vertelde een bekende aan onze verslaggever.

Heb jij tips over deze zaak, weet je meer over mogelijke betrokkenheid van Jumbo-topman Van Eerd, of wil je een misstand tippen? Dan kun je ons een berichtje sturen via WhatsApp of Signal op: +31615377185. Je kunt ook mailen naar tips@ad.nl. Via al deze kanalen kun je ons anoniem tippen. Je gegevens nemen we in vertrouwen in behandeling volgens ons privacystatement.