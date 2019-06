Gaan rechters met Jos Brech naar de Brunssumerheide?

video ‘Levensge­vaar­lij­ke’ patiënt ontsnapt uit kliniek Michael P.

9:31 De forensisch psychiatrische kliniek waar Michael P. verbleef is opnieuw in ernstige verlegenheid gebracht, nu blijkt dat afgelopen zaterdag een veroordeelde psychiatrisch patiënt is ontsnapt. De man is sindsdien spoorloos en de politie is naarstig op zoek naar hem. Zonder medicijnen is de man levensgevaarlijk, zegt zijn familie.