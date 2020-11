Gaat het Dolfinarium kopje onder? ‘Circusachtige shows moeten direct in de ban’

Het is midden jaren 90 als dierverzorger Bert van Santen door toenmalig Dolfinarium-directeur Ruud de Clercq naar Vancouver Island in Canada wordt gestuurd. Zijn bestemming? Het reservaat van de Kwakwaka’wakw indianen, een inheemse stam die volledig in harmonie leeft met de natuur.



De Clercq droomt van een nieuw dolfijnenverblijf dat de natuurlijke leefomgeving van de zeezoogdieren zo dicht mogelijk benadert. Hij is ervan overtuigd dat bezoekers massaal in de rij zullen staan voor een bassin dat de dieren toont in hun natuurlijke habitat.



En dus stuurt hij vier medewerkers op missie naar de Kwakwaka’wakw. ,,We moesten ons onderdompelen in de levenswijze van deze indianen en zo veel mogelijk van hen leren”, vertelt Van Santen (53), die van 1987 tot 2012 bij het Dolfinarium werkte. ,,Onze ervaringen vormden de basis voor de nieuw te bouwen Lagune.”