Gaat koning Kroondomein Het Loo openen? ‘Hij heeft vast geen miljoenen over voor sluiting’

hartfalen Drama op Nederlands voetbal­veld, amateurspe­ler Jens (27) zakt in elkaar en overlijdt

7 september Op een voetbalveld in Eede, een dorp in de provincie Zeeland, heeft zich afgelopen zaterdag een drama voltrokken. Een amateurvoetballer uit België zakte plotseling in elkaar en moest met spoed naar het ziekenhuis. Onder meer een traumahelikopter uit Rotterdam werd opgeroepen. Het slachtoffer overleed een dag later in het ziekenhuis in Brugge. Hij was slechts 27 jaar en had volgens zijn omgeving geen gezondheidsklachten. ,,Het is gewoon niet te bevatten.”