Gaat Volkert het land uit? 'Dit is weer zo'n truc, ik geloof hem niet'

Van der Graaf sloot vandaag een akkoord met het OM over nieuwe voorwaarden rond zijn vervroegde vrijlating. De moordenaar van politicus Pim Fortuyn hoeft zich niet meer elke zes weken fysiek te melden bij de reclassering. Wel moet Van der Graaf iedere twee maanden een e-mail sturen over zijn welzijn, huisvesting, dagbesteding en relatie. Ook is er elk half jaar een evaluatiegesprek. Zo kan hij zijn emigratieplan doorzetten, meldt zijn advocaat Willem Jebbink.

Maar verplicht vertrek uit Nederland is geen voorwaarde, meldt het OM. Dus heerst er argwaan bij nabestaanden, de oud-chauffeur van Fortuyn en voormalig LPF-politicus Joost Eerdmans. Eerdmans: ,,Is dit de zoveelste truc? Er is geen voorwaarde dat Volkert echt weg móet, en nu is hij wel van de fysieke meldplicht af. Zit-ie straks vrolijk ergens in het oosten van het land, zonder zich te hoeven melden.''

Hans Smolders was de chauffeur van Pim Fortuyn in 2002.

Oud-chauffeur van Pim Fortuyn Hans Smolders: ,,Hij gaat niet naar het buitenland, ben je gek. Ik geloof er niks van. Hij gaat hooguit een paar maanden op vakantie met behoud van zijn uitkering. Dit is een grote poppenkast, er komt geen einde aan. We hadden dit kunnen voorkomen door hem een straf op te leggen die bij zo'n misdaad past: levenslang.''

Ook de familie van Pim Fortuyn is sceptisch over de verhuisplannen: ,,We hebben nog niets gezien wat duidt op een daadwerkelijk vertrek en dus blijven we twijfelen aan zijn intentie", zegt advocaat Richard van der Weide namens de familie.

De advocaat van Van der Graaf vertelt vooralsnog geen details over de emigratieplannen van zijn cliënt. De andere voorwaarden tijdens de proeftijd tot 2020 blijven van kracht: zo mag Van der Graaf niet met de media of nabestaanden praten. Eerdmans: ,,Ik zou het toejuichen als hij uit Nederland vertrekt, maar ik vraag me dus af of het echt gaat gebeuren.''