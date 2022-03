Gasprijs stijgt met meer dan 70 procent naar nieuw record

De Europese gasprijs steeg vandaag met meer dan 70 procent naar een nieuw record door de oorlog in Oekraïne en de vrees voor verstoringen van de Russische gasleveringen aan Europa. De prijs voor gas op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs ligt nu op meer dan 335 euro per megawattuur.

Afgelopen week bereikte de gasprijs ook al records. Vrijdag met 213,90 euro per megawattuur. Daarna zakte deze weer licht. Woensdag ging het om 194 euro per megawattuur. De Verenigde Staten en hun bondgenoten overwegen een verbod op de import van Russische olie. Daardoor gaan ook de olieprijzen zeer sterk omhoog. Toen Rusland Oekraïne vorige week binnenviel steeg de gasprijs aanvankelijk ook flink, van 87 dollar per megawattuur naar boven de 130 dollar.

Naast gas stegen ook de prijzen van koper, aluminium en nikkel maandag naar nieuwe records door de vrees dat de leveringen uit Rusland geraakt zullen gaan worden door de westerse sancties vanwege de oorlog in Oekraïne. Rusland is een belangrijke producent van die metalen die veel worden gebruikt in onder meer de industrie en bouwsector.



De prijs van een ton koper, dat bijvoorbeeld wordt gebruikt voor bekabeling in de telecom, steeg op de Londense metalenmarkt naar 10.790 dollar, waarmee het oude record van mei vorig jaar werd verbroken. Aluminium kost nu meer dan 4000 dollar per ton. Dat lichtgewicht metaal wordt bijvoorbeeld veel gebruikt voor de productie van auto’s en vliegtuigen, maar ook voor bouwmaterialen.

Ook de nikkelprijs heeft een nieuw record bereikt, met meer dan 37.000 dollar per ton. Nikkel wordt onder meer gebruikt voor batterijen en de productie van roestvrijstaal. Ook de prijzen van metalen als zink en tin gingen verder omhoog door de onrust rond Oekraïne.

Omgevallen

De prijzen van gas en elektra zijn sinds juli explosief gestegen. Zo betalen veel consumenten inmiddels gasprijzen die ver boven de 1 euro per kubieke meter liggen. Tot augustus lag de gasprijs onder de euro per kuub en begin 2021 dubbeltjes daaronder.

De stijging van de Europese gasprijs heeft mogelijk opnieuw gevolgen voor de consumenten. De fiks gestegen energieprijzen werden de afgelopen maanden al meerdere energieleveranciers fataal. Hun klanten werden overgenomen door andere leveranciers maar zagen zich geconfronteerd met veel hogere tarieven.

Fenor Energie, dat vooral in het Noorden bekendheid geniet en olympisch kampioene Suzanne Schulting als boegbeeld kent, zag zich in december genoodzaakt het faillissement aan te vragen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) trok alle leveringsvergunningen in. Het was het vierde energiebedrijf dat omviel door de gestegen prijzen voor gas en elektriciteit. Eerste en grootste slachtoffer was Welkom Energie, dat eind oktober het faillissement aanvroeg. De 90.000 klanten werden overgenomen door Eneco, dat hen vervolgens torenhoge stroom- en gastarieven. Het leidde meteen tot een exit van duizenden klanten.

De nog veel kleinere leveranciers Enstroga en Sepa Green Energy waren de volgende slachtoffers. Anode Energie viel eveneens om, maar dat had slechts zijdelings met de hoge energieprijzen te maken. Nadat een leverancier van dat bedrijf zijn verplichtingen niet na kon komen was er niet genoeg geld om op de huidige markt alsnog energie in te kopen.

Oorzaak van die prijsstijging is de weer opverende wereldeconomie, waardoor de vraag naar gas in Azië en Noord-Amerika enorm steeg. Tegelijk zijn de gasopslagen door de relatief strenge winter van afgelopen jaar onvoldoende bijgevuld. Ze zitten momenteel voor slechts de helft vol. Rusland, verantwoordelijk voor 40 procent van het Europese gas, houdt de hand bovendien op de gaskraan en voert de leveranties naar Europa niet op.

Megawattuur

Het gasverbruik hangt onder andere af van de grootte van je huis, je gezinssamenstelling en hoeveel je stookt. Een Nederlands huishouden verbruikt volgens Milieu Centraal jaarlijks gemiddeld 1239 kuub (m3) gas. Gedeeld door 365 dagen komt dit neer op een gemiddeld verbruik van 3,39 kuub gas per dag. Een huishouden verbruikt jaarlijks gemiddeld 270 kuub gas voor warm water. Een kuub aardgas komt overeen met gemiddeld 10,2 kWh en 0,0097694 mWh.

De meeste Nederlanders zijn ook bereid meer te betalen voor bijvoorbeeld benzine en gas vanwege de sancties die zijn opgelegd aan Rusland, meldt EenVandaag op basis van een peiling onder ruim 21.000 mensen. Ook als de Russische invasie lang gaat duren en de sancties dus lang aanhouden. Veel mensen pleiten dan wel voor compensatie, vooral voor de lagere inkomensgroepen.

Kijk onze video’s over de oorlog in Oekraïne in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Praat mee

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.