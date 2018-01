Geannuleerde vluchten Schiphol door storm loopt op

Meer dan honderd vluchten van en naar Schiphol zijn afgelast. Met de passagiersdrukte op Schiphol valt het mee. Veel passagiers ontvangen een waarschuwing van hun geannuleerde vlucht per e-mail of sms. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.