Gebiedsverbod voor liquidatiedoelwit Gianni L.

Marius (24) redde vrouw van ver­drin­kings­dood: ‘Ik kookte van binnen’

2 februari Marius Hardeman redde vanmorgen het leven van een vrouw, die met haar busje in een vijver terechtgekomen was. „Van binnenuit sloeg ze nog maar heel zwak tegen het autoraam aan. Ik zag de angst in haar ogen en de moed zakte mij in de schoenen. En toen… bats!... sloeg ik de ruit door.”