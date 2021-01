coronavirus LIVE | Verlenging lockdown ligt op tafel tijdens Catshuisbe­raad

8:31 Waarschijnlijk wordt de lockdown verlengd. Een verlenging van een week of twee ligt voor de hand, zeggen ingewijden. Aanscherping van de maatregelen wordt ook niet uitgesloten. De besmettingscijfers zijn nog steeds veel te hoog, zei premier Mark Rutte vrijdag nog. Wel lijkt het aantal ziekenhuis- en ic-opnames wat af te vlakken. Ook in andere landen zoals Duitsland is de lockdown verlengd. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.