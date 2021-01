Gedetineerde steekt twee medewerkers neer in gevangenis Nieuwegein

Een gedetineerde heeft twee gevangenismedewerkers gestoken. Beide medewerkers zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie kon nog niet aangeven wat de aanleiding was voor het geweld en hoe de dader aan een steekwapen is gekomen.

Het voorval zou rond 14.00 uur hebben plaatsgevonden. De verwondingen van de medewerkers waren dusdanig ernstig dat ze met spoed per ambulance naar het ziekenhuis zijn vervoerd. Hoe het nu met de slachtoffers gaat, is niet bekend gemaakt.

Het is niet de eerste keer dat de penitentiaire instelling te Nieuwegein in het nieuws komt door steekpartijen. Eind april 2019 werd nog een gevangene door een andere gevangene neergestoken. Het slachtoffer raakte daarbij licht gewond. Op 30 juli 2013 kostte een steekpartij tussen twee gedetineerden het leven van een gevangene.

Slechte reputatie

Ook los van deze incidenten bezit PI Nieuwegein bepaald geen smetteloze reputatie. De gevangenis kwam de laatste jaren onder meer in het nieuws door het gemak waarmee drugs en telefoons binnengesmokkeld zouden kunnen worden. Zo stierf in 2017 een gevangene die terugkeerde van verlof. Een ballon met XTC knapte in zijn maag. Een jaar later werd een medewerker betrapt op bezit van softdrugs bij een controle met drugshond in opdracht van de directie. En twee jaar geleden stierf een gevangene in zijn cel door suïcide, volgens ex-gevangenen omdat deze man niet de juiste behandeling kreeg.