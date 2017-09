Gedupeerden miljoenenfraude krijgen geld terug, maar hoeveel en wanneer?

Ook heeft de curator grote bedragen teruggekregen van bedrijven waar Hollandsche Wind ten onrechte geld naar over zou hebben gemaakt. Eén van die bedrijven is een houthandel in Lelystad, waar 540.000 euro naar is overgeboekt vanaf de rekening van Hollandsche Wind. Inmiddels is daar een kleine twee ton van terugbetaald. Loef is nog in overleg over de restant van het bedrag. Ook zou er nog geld binnen moeten komen van een mediabedrijf in Den Haag en een infrabedrijf in Almere. Voor beide ondernemingen heeft de curator nu faillissement aangevraagd.



Hollandsche Wind - dat zei te investeren in windmolens - wordt verdacht van miljoenenfraude. De oprichters zouden met dit bedrijf, voorganger Noordenwind Vastgoed en opvolgers Morvan Capital en Bright Invest, beleggers voor in totaal 8 miljoen euro hebben opgelicht. Nimmer werden de opgehaalde bedragen daadwerkelijk geïnvesteerd in de beloofde doelen. Ook de curator van Hollandsche Wind schrijft: 'Tot op heden is niet gebleken dat enig door obligatiehouders gestort geld daadwerkelijk in windmolens is geïnvesteerd'.