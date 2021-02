Gedupeerden toeslagaffaire bijna vijf uur aan tafel bij Rutte: ‘Het was heftig en emotioneel’

,,Heftig en emotioneel", noemt Kristel de Waal de ontmoeting in Den Haag. De Waal, ouder van negen kinderen in het Achterhoekse Westendorp, is een van de gezichten van de toeslagaffaire. Eerder zei ze in december over Rutte en andere falende bewindsvoerders in deze kwestie: ‘Sorry is niet genoeg‘.