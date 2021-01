Gedupeerden toeslagenaffaire naar de rechter voor nieuw bsn-nummer

Update ‘Actievoer­ders tegen coronamaat­re­ge­len richten agressie steeds georgani­seer­der op politiemen­sen’

20 januari Een voormalig kandidaat-raadslid voor de VVD in Almere heeft voor opschudding gezorgd met een video waarin hij aangeeft dat bepaalde journalisten op een zwarte lijst staan en beter kunnen vluchten of ontslag nemen voor hen iets wordt aangedaan. Ook roept de actievoerder mensen op zich aan te melden om georganiseerd op te treden tegen de politie. De Nederlandse Politiebond en PersVeilig maken zich grote zorgen. ,,Dit is een scherpe, directe waarschuwing.”