Gedupeerden van mismatches Spoorloos: ‘Opnieuw klap in het gezicht, intens verdrietig’

In de zeer gevoelige zaak rondom de mismatches in het KRO-NCRV-programma Spoorloos reageren de advocaten van de deelnemers vandaag verrast. Zij zeggen via de media te zijn overvallen met de resultaten van het onderzoek. ,,Opnieuw een klap in het gezicht van onze cliënten.”

Het voortslepende verhaal over mismatches in Colombia werd vorig jaar door misdaadjournalist Kees van der Spek onthuld in zijn programma Kees van der Spek: Oplichters aangepakt. Toen bleek namelijk dat deelnemers van Spoorloos in Colombia aan de verkeerde biologische ouders waren gekoppeld. Dat gebeurde zo’n twintig jaar geleden. KRO-NCRV heeft meerdere matches laten onderzoeken waaruit, naast de door Van der Spek gevonden onjuiste match, nog twee onjuiste matches naar voren kwamen. Eerder was uit eigen onderzoek van Spoorloos al een andere onjuiste mismatch bekend.

Geen kwade opzet

Vrijdag kwam naar buiten dat er geen bewijzen zijn gevonden voor kwade opzet van lokale hulp of andere betrokkenen bij de onjuiste matches. Dat concludeerde bedrijfsrecherchebureau Hoffmann in het eindrapport van een onafhankelijk onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van KRO-NCRV. Martijn van de Beek, directeur van Hoffmann, zegt dat het ‘in zaken als deze’ van belang is ‘om door de begrijpelijke emoties heen te kijken’. ,,We hebben met dit onderzoek, dat zowel in Nederland als Colombia heeft plaatsgevonden, gereconstrueerd hoe de mismatches hebben kunnen ontstaan. Hieruit is niets gebleken dat wijst op kwade opzet, niet integer handelen of zelfverrijking”, aldus Van de Beek.

‘We zijn volledig overvallen’

Advocaten Annemiek van Spanje en Royce de Vries die de gedupeerden bijstaan zeggen dat hun cliënten ‘volledig overvallen’ zijn door het persbericht van het televisieprogramma. ,,Dit was vooraf niet door de omroep aangekondigd. Evenmin waren de resultaten van het onderzoek van Hoffmann bij cliënten bekend. Zij moesten dit dan ook uit de media vernemen", stellen zij. ,,Pas achteraf bleek dat de onderzoeksresultaten gisteravond - kort voor het versturen van het persbericht - per e-mail naar ons waren toegestuurd. Wij hadden uiteraard nog geen gelegenheid gehad om deze stukken met onze cliënten te delen en te bespreken.”

‘Intens verdrietig’

Volgens hen is ‘dit gebrek aan communicatie vanuit KRO-NCRV helaas representatief voor de omgang met onze cliënten de afgelopen periode. Zij hebben ons laten weten de gang van zaken als een klap in hun gezicht te ervaren en intens verdrietig te zijn dat er opnieuw op deze wijze met hun emoties wordt omgesprongen.’ Van Spanje en De Vries laten weten dat hun clienten ‘veel op- en aanmerkingen’ op het rapport hebben. Omdat het rapport nog zo nieuw is, kunnen zij nog geen inhoudelijke reactie geven.

Excuses en schadevergoeding

Sandra Hilster, mediadirecteur van KRO-NCRV, zei gisteren over de zaak: ,,We bieden de getroffen personen hiervoor onze excuses aan.” Zij laat weten, nu het eindrapport er is, met betrokkenen in gesprek te zijn over ‘een passende tegemoetkoming’. Eerder lieten gedupeerden al weten een schadevergoeding te willen.

