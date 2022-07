Geen andere partijen betrokken bij kanodrama Veluwemeer, boot vermoedelijk gekapseisd

Drama op Veluwemeer: meisje (7) ziet vader, moeder en zusje verdrinken

Het meisje klampt zich met haar laatste krachten vast aan een boei in het water. Ze trilt van angst, als ze wordt gered. Het is op dat moment een lichtpunt, maar alle verdere hoop wordt genadeloos de bodem ingeslagen. Een kano-ongeluk eindigt in een inktzwarte middag op het Veluwemeer. Er zijn waarschijnlijk drie doden uit één gezin te betreuren.

21 juli