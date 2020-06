Geen crimineel verband tussen zendmastbranden

Bij tientallen zendmasten is de afgelopen tijd brand uitgebroken. Volgens de politie zijn de branden vermoedelijk allemaal aangestoken, maar bestaat er op basis van onderzoek van de landelijke recherche geen relatie tussen.

Na branden bij twee zendmasten in Roermond en Roosendaal afgelopen maandag en dinsdag, staat de teller in Nederland nu op 29 branden. Tegenstanders van het 5G-netwerk worden in verband gebracht met de branden. Bij de op 5 april afgebrande zendmast in Liessel stond de tekst ‘Fuck 5G’. Actievoerders zijn bang dat de straling van de masten schadelijk is voor de gezondheid en milieu. Daar bestaat geen bewijs voor.

De rechtbank in Den Haag oordeelde recent nog dat bij de introductie van 5G alle voorschriften worden nageleefd en de limieten niet worden overschreden. Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelt dat onderzoekers geen direct verband is ontdekt tussen verschillende ziektes en elektromagnetische golven.

Arrestaties

Er zijn in totaal zes verdachten aangehouden. Op 10 april werden vier verdachten aangehouden, uit Groningen, Swifterbant en Dronten die in hun regio’s branden stichtten in zendmasten.

De vijfde aangehouden verdachte komt uit Veldhoven. Hij wordt verdacht van het stichten van twee zendmastbranden in zijn woonplaats. De politie heeft gisteren een 32-jarige verdachte uit het Limburgse Beringe opgepakt voor de brandstichting van een zendmast in Maasbree. In alle gevallen wordt onderzocht of verdachten betrokken waren bij meer branden in zendmasten.

Het onderzoek naar de brandstichters heeft voor politie en veiligheidsdiensten ‘hoge prioriteit’, omdat de communicatie met en tussen hulpverleners kan verslechteren of wegvallen bij brand. Dat is in een enkel geval ook gebeurd, meldt het parket. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) liet eerder weten dat alle C2000-masten, waarvan hulpdiensten afhankelijk zijn, voorlopig extra beveiligd worden.