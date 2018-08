Géén extra sterfgevallen door hittegolf

VideoHet warme weer van de afgelopen weken heeft niet geleid tot een flinke stijging van het aantal doden in Nederland. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is er tot en met begin augustus niet eens een piekje in de cijfers waar te nemen. Reden: veel mensen die al waren verzwakt, zijn afgelopen winter overleden. En we wapenen ons steeds beter tegen de hitte.