Geen hooligans gearresteerd na massale vechtpartij Groningse binnenstad

videoDe politie heeft gisteravond geen aanhoudingen kunnen verrichten nadat Duitse en Groningse hooligans met elkaar op de vuist gingen in de Groningse binnenstad. Beide groepen werden niet meer door de politie aangetroffen. Op beelden die verspreid worden via sociale media is te zien hoe stoelen en tafels door de lucht vlogen. Volgens lokale horeca-uitbaters leek het wel oorlogsgebied. De politie bekijkt de beelden en is vandaag alert op terugkerende supporters met vechtlust.

De korte, maar zeker zeer hevige confrontatie tussen twee hooligangroeperingen het centrum kwam voor de politie en gemeente op een onverwachts moment. ,,We hadden wel informatie ontvangen dat men van plan was vandaag Groningen voor deze rare aanleiding te bezoeken”, laat woordvoerder Hans Coenraads van de gemeente Groningen weten.



Er lag om die reden al een noodbevel klaar, om supporters te kunnen weren. ,,Uiteindelijk werden we overvallen omdat het gisterenavond al gebeurde.” Het noodbevel werd daarom gisteravond al ingesteld.

Opnieuw

Vandaag speelt FC Groningen een oefenwedstrijd tegen Arminia Bielefeld. Horeca-uitbaters zijn bang dat het vanavond opnieuw los gaat. Zo houdt café Mulder de rolluiken vanavond dicht. ,,Wie weet komen ze nog terug.”



Volgens de gemeente is er geen reden om aan te nemen dat de hooligans elkaar vanavond weer opzoeken in de binnenstad. ,,Maar het noodbevel blijft van kracht tot middernacht en de politie is daar uiteraard alert op.”

Stevige klappen

De tientallen supporters vlogen elkaar tussen 19.00 en 20.00 uur in de haren. Het ging er hevig aan toe in de Grote Kromme Elleboog en de Turftorenstraat, een uitgaansgebied. Er werden stevige klappen uitgedeeld. Tafels en stoelen vlogen door de lucht. Kroegbazen en omstanders reageerden ontzet.

Via sociale media worden filmpjes van de confrontatie gedeeld. Op de beelden is te zien dat enkele vechtende hooligans luid en duidelijk: ‘Bielefeld, Bielefeld’ roepen. Ook de politie bekijkt de beelden. ,,Uiteraard", aldus Coenraads. ,,Wat daaruit zal komen, daar willen we nog niet op vooruitlopen.”

De schade bleef voor zover bekend beperkt. Slechts enkele stoelen en een raam sneuvelden.

Volledig scherm De tientallen supporters vlogen elkaar tussen 19.00 en 20.00 uur in de haren. © AD