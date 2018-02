Geen medelijden met gevallen koningskoppel: 'Ze hebben zich schandalig gedragen'

Mededogen is een schaars goed in de Langstraat. De vrije val van het voormalige, politieke koningskoppel van Wassenaar wekt in de winkelstraat van het villadorp vooral leedvermaak en achterstallige woede. ,,Burgemeester Hoekema zat hier alleen maar voor zichzelf. En voor zijn vrouw, ja. Die twee hebben zich schandalig gedragen'', moppert een Wassenaarder die de lokale politiek al meer dan een decennium op de voet volgt. ,,Dat vullis heeft alle onheil over over zichzelf afgeroepen.''



Oud-burgemeester Jan Hoekema (D66) en zijn echtgenote Marleen Barth (PvdA) zitten in de hoek waar de klappen vallen. En niet zo'n klein beetje ook. De Barones, zoals vileine inwoners de voormalige first lady van Wassenaar wel noemen, stapte gisteren na een golf van kritiek op als fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer. Manlief Jan, ook wel De Regent genoemd, zit op de wip in het Noord-Hollandse dorp Langedijk. Daar wil de boze gemeenteraad alweer afscheid nemen van hun kersverse waarnemend burgervader. Ze zijn de schandalen zat. De keiharde afstraffing heeft alles van doen met het schandaal dat NRC onlangs openbaarde. Bij zijn vertrek uit Wassenaar in december 2016 regelde Hoekema in het geheim een aanvulling op zijn wachtgeld van 17.800 euro. Zo behield hij tot zijn officieuze pensioen - tien maanden later - 100 procent van zijn salaris. Alsof het nog niet genoeg was, bedong de scheidende burgemeester ook dat hij tien maanden langer in zijn goedkope ambtswoning aan de Prinses Marielaan mocht blijven zitten. Zijn vrouw probeerde vervolgens via de e-mail nog eens 300 euro van de maandelijkse huur af te pingelen.



,,Dit zijn ordinaire graaiers. Dit zijn mensen die denken dat ze boven de wet leven'', zegt een verbolgen Wassenaarder die zijn tochtje naar de supermarkt deze middag graag onderbreekt om zijn gal te spuwen over het bestuurlijke tweetal. ,,Regenten zijn het. Bestuurders die zich helemaal niks aantrekken van hun inwoners. Anders doe je zoiets niet. Marleen Barth is notabene van de PvdA. Ach, je weet wat ze zeggen. Drie maal links is ook rechts.''