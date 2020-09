Geen nieuwe coronatest mogelijk in 86 van de 100 posten in Nederland: laboratoria overbelast

Een coronatest laten afnemen is op dit moment vrijwel onmogelijk. 86 van de 100 teststraten in Nederland zijn op dit moment overbelast, meldt de landelijke GGD. Het was niet eerder zo druk bij de verschillen testraten.

Nog maar vier locaties hebben de komende 48 uur nog voldoende plek, aldus de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland. Tien andere locaties zitten bijna volgeboekt voor de komende twee dagen. Op de overige negentig locaties is het voorlopig haast niet mogelijk om een afspraak te maken. Als een plek over 48 uur vrijkomt, is die heel snel gereserveerd. ,,De plekken worden sneller volgeboekt dan er nieuwe plekken bijkomen. Er is meer vraag dan aanbod’’, aldus de GGD-organisatie.

Het grootste probleem zit volgens een woordvoerder bij de laboratoria. ,,Het is geen kwade wil, maar er is te weinig capaciteit om te testen in de laboratoria. Dan heeft het ook geen zin om de testen af te nemen.’’ Ze stelt dat het probleem bij het ministerie van Volksgezondheid ligt. ,,Wij hebben het aantal testen landelijk verhoogd van 100.000 twee weken geleden naar 180.000 nu, maar te horen gekregen dat verder opschalen niet meer mag. De testcapaciteit in de teststraten zouden we nog wel kunnen ophogen, daar zit het probleem niet.”

Het ministerie is vooralsnog niet beschikbaar voor commentaar.

Uden

De GGD’s in Nijmegen en Tiel zitten tot en met komende zondag vol, meldt de GGD Gelderland-Zuid op de eigen website. Geprobeerd wordt mensen die een coronatest aanvragen, buiten de regio te laten onderzoeken, waar wel nog plek is. Geneeskundestudent Amanda Dekker wilde zich ook in Nijmegen laten testen, maar kreeg te horen dat ze moest uitwijken naar Uden. ,,Terwijl ik geen auto heb. Ik woon in een huis met acht studenten, van wie er twee al corona hebben. Ik heb milde klachten, en moet eigenlijk snel getest worden, maar dat lukt dus niet eerder dan zaterdag. En dan ook nog in Uden, bijna 40 kilometer verderop. Hoe moet ik daar komen?”

Ondertussen besluiten steeds meer scholen en zorginstellingen hun personeel te laten testen bij commerciële laboratoria, om zo toch snel een uitslag te hebben. Hoewel prijzig, is het wel goedkoper dan het inhuren van vervangend personeel voor medewerkers die met klachten thuis wachten op een plekje bij de GGD. Minister de Jonge (Volksgezondheid) heeft de Kamer toegezegd te bekijken of beroepsgroepen zoals de zorg en onderwijs voorrang kunnen krijgen bij de GGD's. Daarover zou ‘op korte termijn’ een besluit moeten worden genomen, aldus een woordvoerder.

