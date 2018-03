Geen rijverbod voor vrachtwagens bij zware storm

Eindhovense lijsttrekker Forum040 trekt zich terug na berichten over huiselijk geweld

1:27 Jake van Kruijsdijk heeft dinsdagavond besloten zich terug te trekken als lijsttrekker van Forum040 in Eindhoven. Van Kruijsdijk raakte dinsdag in opspraak. Het Eindhovens Dagblad bracht het nieuws naar buiten dat hij een strafblad had.