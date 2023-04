Geen stakende buschauffeurs meer: 15 procent meer loon én uitkering van 1000 euro

UPDATEVakbonden en werkgevers in het streekvervoer hebben een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe cao. De werknemers krijgen structureel 15 procent meer loon over 27 maanden en een eenmalige uitkering van duizend euro. Ook komen er maatregelen om de werkdruk te verlagen. De acties zijn daarmee van de baan.

Onderhandelaar Martijn van der Gaag van vakbond FNV zegt ,,tevreden” te zijn met het resultaat. ,,Qua loonsverhoging zetten we hele nette stappen.” Hij benadrukt dat de deal nog wel moet worden voorgelegd aan de leden. ,,Het is een moeizaam proces geweest, maar uiteindelijk ligt er een resultaat en daar gaat het om. We gaan het nu voorleggen aan de leden. Alle acties worden intussen opgeschort”, meldt onderhandelaar Hanane Chikhi van CNV Vakmensen over het bereikte onderhandelingsresultaat met werkgeversorganisatie VWOV.

Volgens Fred Kagie, voorzitter van de VWOV, zijn het zeer intensieve gesprekken geweest. ,,Dit resultaat betekent ook rust voor de reizigers en rust voor de medewerkers in onze sector.” Hij legt het akkoord positief voor aan de eigen leden. Dat zijn de vervoersbedrijven Arriva, EBS, Keolis Nederland, RET, Transdev en Qbuzz.

Twee stappen

Het loon van werknemers die onder deze cao vallen stijgt in totaal met 15 procent, aldus de VWOV. In 2023 gaat het in twee stappen omhoog met 9 procent. Daarna volgt in 2024 een loonsverhoging van 4 procent en in 2025 nog een keer 2 procent. In totaal gaat het om een loonstijging van 15 procent gedurende de looptijd van de cao, die 27 maanden is. Medewerkers krijgen daarnaast een eenmalige uitkering van duizend euro.

Verder maakten werkgevers en vakbonden afspraken over het verminderen van werkdruk. Verder komt in de nieuwe cao een ouderenregeling waarbij een werknemer vanaf 63 jaar 60 procent werkt, 80 procent betaald krijgt en 100 procent pensioen opbouwt.

De afgelopen maanden legden voornamelijk chauffeurs van bedrijven als Arriva, Keolis, EBS en Qbuzz herhaaldelijk het werk neer. Daardoor vielen er telkens veel bussen uit, met overlast voor reizigers tot gevolg. Het cao-conflict in het streekvervoer draaide onder meer om loonsverhoging. Gezien de hoge inflatie wilden de bonden veel meer extra loon dan de werkgevers zeiden te kunnen bieden.

Voor de bonden was het ook belangrijk dat de werkdruk omlaaggaat. Ook daarover zijn volgens Van der Gaag afspraken gemaakt. Zo komen er extra pauzes en verbeteringen in de roosters. De nieuwe cao, die geldt voor zo’n 13.000 mensen, bevat ook een ouderenregeling. Die houdt volgens VWOV in dat een werknemer die vanaf 63 jaar 60 procent werkt, 80 procent krijgt uitbetaald en 100 procent pensioen opbouwt.

Acties van de baan

Nu er een akkoord ligt, komt er een einde aan maanden van acties in het streekvervoer. ,,Dit hebben de leden en iedereen die de acties gesteund heeft voor elkaar gekregen. Door de werkdruk te verlagen zorgen we ervoor dat er ruimte komt voor normale pauzes in de roosters en wordt het werken in het streekvervoer ook weer aantrekkelijker”, aldus Van der Gaag.

