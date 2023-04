Geen strafonderzoek naar agenten die racistische uitspraken deden in Parijs

De agenten kwamen drie weken geleden in het nieuws toen in het weekend van 25 en 26 maart op twitter een video werd gepost waarop te horen is dat de agenten zich uitlaten over een allochtone groep mensen die de agenten buiten zien terwijl zij in een auto zitten. De video kwam van de chauffeur van het busje waarin de mannen zaten. Hij deelde de beelden op twitter.

De mannen waren naar Parijs gereisd voor de voetbalwedstrijd Frankrijk-Nederland. In de buurt van hun hotel kwamen ze door een straat waar een soort kleedjesmarkt werd gehouden. Op sociale media is te zien hoe ze zich lacherig uitlaten over wat ze om zich heen zien: ‘Er is maar één blanke’, roept er een als de omgeving wordt gefilmd. Dan klinkt de vraag: ‘Wil je meer of minder?’, verwijzend naar het omstreden ‘meer of minder Marokkanen’ van Geert Wilders. Daarna is te horen hoe anderen ‘minder, minder’ roepen.

‘Dit is etnisch profileren’, zegt één, waarna hard wordt gelachen. Ook is hoorbaar: ‘Er staat één met een bomgordel’. Eén van de aanwezigen zegt: ‘Alsof we in de dierentuin zijn’. De politiemensen vragen zich ondertussen vol afgrijzen af of hun hotel écht in deze omgeving staat.

Politiechef Janny Knol van de eenheid Oost-Nederland zei daarna in een interview met deze site, dat ze heel erg geschrokken was en dat racisme een structureel probleem is binnen de politie. Eind maart werden de betrokken agenten op non-actief gezet.

‘Opmerkingen waren niet in openbaarheid’

Het Openbaar Ministerie heeft de beelden afgelopen weken bestudeerd. De video bestaat uit verschillende achter elkaar geplakte fragmenten, vermoedelijk opgenomen in privétijd, concludeert het OM. Justitie concludeert dat de uitingen niet strafbaar zijn, want: ‘Voor strafbaarheid is nodig dat de opmerkingen beledigend zijn voor een groep mensen wegens hun ras en bovendien moeten die opmerkingen in de openbaarheid zijn gedaan'.

Volgens justitie zijn de opmerkingen ‘niet eenduidig en niet duidelijk gericht op één bepaalde groep of bepaald ras’. De opmerkingen zijn bovendien niet in de openbaarheid gemaakt.

Het feit dat de uitlatingen zijn gefilmd verandert daar niets aan, aldus het OM. De opmerkingen zijn in een gesloten setting gemaakt, ten overstaan van een beperkt aantal mensen ‘die een persoonlijke band met elkaar hebben’. Aangezien de uitspraken niet als beledigend voor een bepaalde groep worden beoordeeld, is het verspreiden van de video ook niet strafbaar, besluit het OM.

Agenten blijven geschorst

De video op twitter leidde tot veel ophef. Of er nog disciplinaire maatregelen volgen, is aan de politie zelf. De betrokkenen blijven voorlopig geschorst. De politie liet eerder weten intern onderzoek te doen naar de uitlatingen. Dat loopt nog. ,,We verwachten medio mei de uitkomst daarvan,” zegt Nanda Redder, woordvoerder van politie Oost-Nederland.

Redder benadrukt daarbij dat het interne onderzoek los staat van het strafrechtelijke verhaal. Het is dus niet zo dat de interne maatregelen ‘minder zwaar’ uitpakken nu de agenten niet worden vervolgd. ,,Wij kijken naar de vraag of het gedrag van de agenten past bij onze kernwaarden, bij wie we willen zijn en of het ingaat tegen de ambtseed of -belofte die agenten afleggen.”

De disciplinaire maatregel loopt uiteen van een berisping tot ontslag, maar dat laatste komt zo goed als nooit voor bij een vergrijp als dit. Toch is ook ontslag, vanwege de toegenomen maatschappelijke ophef rond racistisch gedrag van agenten, niet uitgesloten.

De zes agenten horen bij Oranje Front Zutphen, een groep supporters die al jaren in wisselende samenstellingen wedstrijden van Oranje bezoekt. Tot dusver als vrolijk uithangbord van Zutphen: altijd hebben zij een groot spandoek met de tekst ‘Zutphen’ bij zich.