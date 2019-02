Geen stroom door storing in kerncentrale Borssele

Video Opkomst klimaat­mars veel groter dan verwacht: ‘Jullie schudden Den Haag wakker’

16:24 Op het Haagse Malieveld zijn veel meer scholieren bijeengekomen voor het klimaatprotest dan op voorhand werd verwacht. Ondanks dat is alles rustig verlopen. Rekening werd gehouden met ongeveer 4000 jongeren, maar de organisatie schat het aantal uiteindelijk op maar liefst 15.000. De initiatiefnemers roepen scholieren op om volgende week weer te demonstreren. Of er weer op het Malieveld of regionaal gedemonstreerd gaat worden, is nog onbekend.