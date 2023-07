Geen tientallen, maar honderden elektrische auto's aan boord brandend schip

De brandende Fremantle Highway voor de kust van de Waddeneilanden heeft geen 25, maar bijna 500 elektrische auto's aan boord. Dat meldt eigenaar K Line vrijdagochtend. Dat is een belangrijk verschil, want brandende accu's van elektrische voertuigen zijn erg moeilijk uit te krijgen.

De hulpdiensten gingen er woensdagochtend vroeg nog vanuit dat er enkele tientallen elektrische auto's aan boord waren. Acht stonden er in brand, was de eerste melding. Mogelijk was er een ontploft. Maar binnen de kortste keren breidde het vuur uit en moest het schip worden geëvacueerd. Daarbij raakten enkele van de 23 bemanningsleden gewond. Eén lid van de crew kwam om het leven.

Een brand in een elektrische auto is lastig te blussen en kan in het slechtste geval zelfs meerdere keren oplaaien. Binnen de wereld van rederijen zijn al langer grote zorgen over het transport van elektrische auto’s op vrachtschepen. Brancheorganisaties pleiten voor een internationale aanscherping van de regels vanwege het risico op oncontroleerbare branden.

De gedachten gaan al snel uit naar een grote brand bij de Azoren, vorig jaar februari. De Felicity Ace, met aan boord vierduizend veelal dure auto’s met een totale waarde van naar schatting 393 miljoen, zonk uiteindelijk omdat er te veel water aan boord was. De bemanning bleef wel ongedeerd. Dat is één de belangrijkste reden waarom de Fremantle Highway na enkele uren blussen niet meer gekoeld wordt: als er te veel bluswater in het schip belandt, kan het kapseizen en zinken.