Geen vaccinatieplicht, wel mogelijk ic-verbod voor niet-gevaccineerd ziekenhuispersoneel

Kims zoon Jordy werd neergesto­ken bij massale vechtpar­tij: ‘Ik ben trots op hem’

7 september Kim van ’t Ende is trots op haar zoon Jordy, die afgelopen vrijdag in Wezep werd neergestoken en nog altijd in het ziekenhuis ligt. Volgens haar wilde hij een vriend helpen, die bij de massale vechtpartij belaagd werd. ,,Als iemand om hulp vraagt, zal Jordy altijd helpen.’’