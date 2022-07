Geen vervolging boerenzoon Jouke (16) voor incident bij Heerenveen, schietende agent zit ziek thuis

‘Op basis van een zorgvuldig en tegelijkertijd snel onderzoek komt het OM achteraf bezien tot de conclusie dat er geen aanknopingspunten zijn voor het vervolgen van deze jongeman’, aldus het OM in een persbericht.

Het onderzoek naar twee andere personen die dinsdag bij de protestactie werden aangehouden, een 46-jarige man uit de gemeente Opsterland en een 34-jarige man uit de gemeente Heerenveen, loopt nog. Ze zijn nog verdachte. Zij werden aanvankelijk verdacht van poging tot doodslag, maar dat werd later herzien. Het is niet duidelijk waarvan ze nog verdacht worden. Bij het protest werd geschoten door de politie, zowel gericht als ter waarschuwing, waarbij de trekker van Jouke werd geraakt.

De beslissing om Jouke niet te vervolgen, staat los van een conclusie over het vuurwapengebruik door de politie. Dat wordt onderzocht door de Rijksrecherche. Dit onderzoek staat ook los van het onderzoek naar mogelijk strafbare gedragingen van de twee overgebleven verdachten. ‘Op het onafhankelijk onderzoek van de Rijksrecherche kan en mag het OM niet vooruit lopen.’

Schadevergoeding en aangifte

Voor Joukes advocaat Robert Snorn staat al vast dat de agenten een fout hebben gemaakt. ,,Ze hebben hier gewoon een verkeerde inschatting gemaakt. Er was absoluut geen sprake van een acuut gevaar of dreiging. Het was niet nodig om te schieten. Als de kogel een klein beetje naar links was gegaan had hij zomaar Jouke kunnen raken. Dat is gelukkig niet gebeurd. Ik ben heel benieuwd wat er in de hoofden van deze agenten omging”, zei hij eerder vandaag tegen deze site.

Snorn kondigde aan dat hij een schadevergoeding voorbereidt als de zaak geseponeerd zou worden. Deze vergoeding valt dan mogelijk hoger uit, omdat hier volgens de raadsman sprake is van ‘bijzondere omstandigheden’. Daarbovenop komt waarschijnlijk nog een aangifte van poging doodslag tegen de betrokken agenten, zegt de moeder van Jouke. ,,Hij was gisteravond heel beduusd toen hij thuiskwam. Nu is hij vooral blij dat hij weer thuis is. We gaan met z’n allen nu even van de schrik bekomen. Daarna gaan we met onze advocaat bekijken wat de volgende stappen zijn. Een aangifte lijkt ons een hele logische stap.”

De ouders van Jouke familie verklaarden donderdagavond in het tv-programma Op1 dat ze de aangifte willen doorzetten. ,,Omdat hij toch bewust heeft geschoten op je kind. Je kunt het niet maken om op zo’n manier op een trekker te schieten”, zei de vader van de jongen. Zijn moeder vindt dat de agent ‘uit het veld’ moet worden gehaald en een ander soort functie zou moeten gaan doen binnen het politiekorps.

Gesprek

Jouke wil heel graag spreken met de agent, die momenteel ziek thuis zit volgens hoofdcommissaris van de Regionale Politie Eenheid Noord-Nederland Gery Veldhuis. ,,Ik wil heel graag verhaal halen bij de politieagent, hem heel graag spreken. Hij wil praten, volgende week zouden we een afspraak maken”, aldus de jongen, die ontkent dat hij op iemand is ingereden of gewaarschuwd was door de politie.

Veldhuis had donderdag een uitgebreid gesprek met de agent, ‘met wie het niet best gaat. Hij is aangedaan door de situatie, hij zit ziek thuis. Hij heeft ook niet gewild dat Jouke in zo’n situatie zou zijn gekomen dat hij gewond zou zijn geraakt, of erger’, vertelde hij aan de Leeuwarder Courant.

Volgens de hoofdcommissaris was het dinsdagavond de bedoeling van de agenten de boeren in de trekkers staande te houden en ze te beboeten. In het gebied was namelijk een noodverordening afgegeven. ,,Wat zij vervolgens zien is dat trekkers zich willen onttrekken aan de bekeuringssituatie. Er ontstond een voor mijn medewerkers zeer onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie.” De medewerker die geschoten heeft, was volgens Veldhuis bang dat zijn collega’s in groot gevaar kwamen.

Onbegrijpelijk

De 16-jarige Jouke en de twee anderen werden dinsdagavond aangehouden op verdenking van poging doodslag. Volgens de politie ‘probeerden trekkerbestuurders in te rijden op agenten en dienstvoertuigen’. Volgens Joukes advocaat blijkt dat voorlopig nergens uit. Hij zei op basis van alle beelden en van de verklaring van Jouke te verwachten dat de zaak geseponeerd zou worden. ,,Er lijkt hier sprake van een misverstand.”

Quote Ik mag van geluk spreken dat ik het overleefd heb Jouke

In een schriftelijke verklaring, waar deze site met toestemming uit mocht citeren, stelt de 16-jarige Jouke dat hij het ‘onbegrijpelijk’ vindt dat de politie heeft geschoten. ‘Op de beelden is ook zeer goed te zien dat ik niks fout doe. Ik mag van geluk spreken dat ik het overleefd heb’. De tiener werd beschoten door de politie toen Jouke met zijn trekker het boerenprotest wilde verlaten.

