Geheime notulen: het laten lopen van Desi Bouterse leidde bijna tot kabinetscrisis

Zijn we ooit klaar met knallen? Roep om ban vuurwerk klinkt steeds luider

Zelf vuurwerk afsteken is voor veel Nederlanders een belangrijk gebruik op oudejaarsavond. Dus negeerden gewone gezinnen in meerdere gemeenten massaal verboden en riskeerden met liefde een boete, die vaak uitbleef. Toch wordt de roep om een totale ban op consumentenvuurwerk steeds groter. Hoe zorgen we dat Jan met de pet klaar raakt met knallen?

10:39