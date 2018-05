Geintje Sofie (8) draait uit op levensgevaarlijke stunt

Nucleaire waakhond trekt boetekleed aan over lek kerncentra­le Doel

2 mei Door schoonheidsfoutjes in de communicatie is in Zeeland en West-Brabant onnodig tumult ontstaan over een lekkage in het nucleaire deel van de kerncentrale Doel 1, net over de Zeeuwse grens. De Belgische nucleaire waakhond FANC trekt het boetekleed aan in een gesprek met TV Oost. ,,Een les die wij eruit kunnen halen, is dat we proactiever en sneller moeten communiceren naar het buitenland."