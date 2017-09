Geknakte mega-zendmast is boosdoener radiostilte

Wereldberoemde Maho Beach op Sint Maarten verdwenen

22:15 Het wereldberoemde Maho Beach in Sint Maarten is van de kaart geveegd door orkaan Irma. De storm was zo woest dat het zand in het water is verdwenen. Het strand ligt vlak naast het Princess Juliana International Airport, dat ook volledig is vernietigd. Door laag overvliegende vliegtuigen speelde het strand zich in de kijker. Wegwaaiende parasols, stofwolken en mensen die zich moesten vasthouden.