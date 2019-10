Gelders gezin niet het langste ter wereld: Catalaanse concurrent is 22 centimeter groter

De zoons van het gezin Zegwaard uit Beekbergen zouden nog flink moeten groeien om daadwerkelijk het langste gezin van de wereld te vormen. In ieder geval één gezin is al een stuk langer dan de Hollanders: dat van de fameuze basketbalbroers Pau en Marc Gasol, verschillende malen kampioenen van de NBA én wereldkampioen met Spanje.

De Zegwaards hebben onlangs bij het Guinness Book of Records de titel aangevraagd omdat die nu op naam staat van een Indiaas gezin van gemiddeld ‘slechts’ 1,92 meter. Vader Sjoerd (2,01), moeder Janneke (1,86) en zonen Rinze (2,12), Dirk (2,06) en Sjoerd (2,02) meten samen 10,07 meter, gemiddeld 2,014 per persoon.



Nee, dan de Gasols, een vanwege de lengte van de zoons al even opvallend gezin uit Sant Boi de Llobregat, een voorstadje van Barcelona. Oudste broer Pau meet 2,13, maar wordt zelfs overtroffen door de iets jongere Marc (2,16). Adrià, de jongste, is 2,07 meter lang. Vader Agustí meet ‘slechts’ 1,94 en moeder Marisa 1,89. De teller stopt op een gezamenlijke lengte van 10,29 meter (22 centimeter meer dan de vijf Zegwaards), gemiddeld 2,058.

Niet in Guinness Book

Het gezin Gasol staat met die lengte echter niet in het recordboek van Guinness. Misschien omdat ze er nooit aan hebben gedacht en zo’n titel ook niet echt nodig hebben. Pau groeide uit tot een van de beste spelers van de Amerikaanse NBA-basketbalcompetitie sinds hij er in 2001 ging spelen; met Los Angeles Lakers werd hij tweemaal kampioen en hij is nog altijd actief.

Broer Marc won de NBA afgelopen zomer voor het eerst met de Toronto Raptors. En vorige maand won hij met Spanje voor de tweede maal het wereldkampioenschap. In 2006 waren Pau en Marc ook al eens wereldkampioen. Of de Gasols wél het langste gezin van de wereld zouden vormen is niet bekend, maar hun Gelderse ‘rivalen’ Zegwaard overtreffen zij in ieder geval ruimschoots.