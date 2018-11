Gele hesjes in Nederland: ‘Rutte moet wegwezen, naar Rottumerplaat’

Waait de massale Franse protestbeweging van de gele hesjes na België nu ook over naar Nederland? Op social media wordt opgeroepen om zaterdag de straat op te gaan, onder meer in Nijmegen en Den Haag zijn plannen voor demonstraties. ,,We willen dat het kabinet aftreedt!”

De besloten Facebookgroep Gele Hesjes NL bestaat nog geen week en telt inmiddels ruim 6.000 leden. Voor een protestbijeenkomst op het Binnenhof zaterdag zouden al bijna 300 gegadigden zijn, en gisteren riepen Nederlandse ‘gele hesjes’ al op om in Nijmegen de straat op te gaan. ,,Het kabinet moet aftreden”, zegt een van de beheerders van de Facebookgroep, Ingeborg Westerhoff uit Leiden, tegen deze website. ,,De Fransen hebben ons geïnspireerd. En het gaat niet alleen over brandstofprijzen, de onvrede is veel groter: er zijn veel mensen die niet rond kunnen komen, ouderen en gehandicapten zijn de klos, de zorg wordt slechter, we wilden geen Europese grondwet en die kwam er gewoon. De redenen zijn verschillend, maar ons doel is hetzelfde: Rutte moet wegwezen, naar Rottumerplaat ofzo.”

Of ook in Nederland veel mensen de straat opgaan, is nog onduidelijk. Massale protesten als in Frankrijk kent Nederland zelden. De demonstratie in Den Haag (volgens Facebook nu bijna 300 deelnemers) is ook niet officieel aangemeld, stelt een woordvoerder van burgemeester Pauline Krikke.

Westerhoff hoopt vooral dat er veel mensen komen naar een ‘vreedzame bijeenkomst’. ,,Dit gaat niet over links of rechts. Ik zag ook dat Wilders het al probeerde te claimen, maar daar laten we ons niet toe verleiden. Het gaat om een betere toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.”

