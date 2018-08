Geliquideerde 'Haagse Holleeder' was juist met pensioen

Na 21 jaar van zijn celstraffen van in totaal 33 jaar te hebben uitgezeten, komt Pronk in 2006 vrij. Haast meteen valt zijn naam, zodra er nieuwe moorden plaatsvinden in zijn omgeving. In juni 2007 wordt Koos Devrijn in Delft geliquideerd. De stalhouder wordt verdacht van drugshandel én kende Pronk. Enkele maanden later is het de beurt aan Friedrich Friebel, inmiddels de ex-zwager van Pronk. Hij wordt door zijn hoofd geschoten. Het waren Friebels zwaar belastende verklaringen, die Pronk na zijn mislukte vlucht een celstraf van twintig jaar op hadden geleverd.



Vermoedens kunnen in beide gevallen niet hard worden gemaakt. Pronk zelf ontkende betrokkenheid met klem. Maar bij het afzettingslint kijkt een man die zich voorstelt als de broer van Devrijn stoïcijns naar de plaats delict, waar Pronk zijn laatste adem uitblies, nadat hulpverleners hem nog nieuw leven trachtten in te blazen. ,,Het is terecht dat Pronk is omgelegd. Ik had het graag zelf gedaan, maar daar heb ik het lef niet voor. De daders verdienen een pluim. Ik hoop dat ze nooit worden gepakt.''